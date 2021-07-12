В одному з регіонів Іспанії знову вводять комендантську годину через COVID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Так, протягом двох тижнів у регіоні діятиме комендантська година з 1: 00 до 6: 00.

Комендантська година діє в наступних муніципалітетах: Валенсія, Ганді, Алакуас, Альборайя, Альдайя, Альмасера, Бенагуасиль, Бенетуссер, Бенифайо, Буньол, Бурхассот, Катарроха, Ель-Пуиг, В Еліана, Мелиана, Мислата, Монкада, Патерна, Пиканья, Пикассент, Пусоль, Куарт-де-Поблет, Рекена, Риба-роха, Седави, Силья, Тавернес Бланки, Утьель, Вилламарксант і Ксиривелла. В Аліканте, Сан-Вісенте-дель-Распег, і в Кастельоне Бенікассім.

Крім того, у Валенсії та інших 32 населених пунктах з населенням понад 5 тисяч осіб обмежать громадські збори, як публічні, так і приватні. У них буде дозволено брати участь максимум 10 осіб.