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Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав

Автор: Мария Кучерявец

В Украине частота неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) от коронавируса составляет 0,1%. Ни одного летального случая из-за COVID-вакцинации в стране не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как пояснила директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяна Башкатова, врач обязан отчитываться о НСПИ, которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен самостоятельно делать выводы относительно их причин.

Эксперт рассказала, что большинство неблагоприятных событий после иммунизации, о которых стало известно ГЭЦ, - это привычные для медиков проявления, а именно:

  • покраснение кожи,
  • головная боль,
  • недомогание,
  • миалгия (боли в мышцах),
  • повышение температуры тела и т. д.

Вместе с тем, в Украине было зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн введенных доз. В Минздраве объясняют, что это очень низкая частота.

"Ни один летальный случай вследствие вакцинации не зарегистрирован...профиль безопасности вакцин от COVID-19 является благоприятным и польза значительно превышает риск", - резюмировали в Минздраве.

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УкраинаМинистерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса