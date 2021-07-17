ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Одобрение Covishield может затянуться: в ЕМА не получили запрос от производителя

Новина українською →
Индия, Суббота 17 июля 2021 07:15
Одобрение Covishield может затянуться: в ЕМА не получили запрос от производителя Фото: ЕМА не получила заявки на одобрение вакцины Covishield (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Признание индийской вакцины от коронавируса Covishield от AstraZeneca может затянуться на неопределенной период. Проблема в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не получило ни одной заявки на одобрение вакцины от производителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

На своей странице в Twitter ЕМА информирует о том, что не получил официального запроса на оценку, разрешение и продажу вакцины Covishield в Европе.

"Чтобы вакцина Covishield # COVID-19 была оценена для использования в ЕС, разработчик должен подать в EMA официальное заявление на получение разрешения на маркетинг, которое до сих пор не было получено", - говорится в заявлении.

Эту информацию подтвердили и в ответе на электронную почту ThePrint.

"Если мы получим заявку на регистрацию какой-либо вакцины, не одобренной в настоящее время в ЕС, мы сообщим об этом на нашем веб-сайте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Индии заявили, что вакцинированных Covishield не впускают в Европу. Проблема в том, что ЕМА не признает индийскую вакцину AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Covishield вакцинировали немало украинцев. Ляшко рассказал, что будет с признанием в ЕС этой вакцины и других.

Также сообщалось, что 7 стран Евросоюза разрешили въезд привитым вакциной Covishield.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе