Одобрение Covishield может затянуться: в ЕМА не получили запрос от производителя

Признание индийской вакцины от коронавируса Covishield от AstraZeneca может затянуться на неопределенной период. Проблема в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не получило ни одной заявки на одобрение вакцины от производителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

На своей странице в Twitter ЕМА информирует о том, что не получил официального запроса на оценку, разрешение и продажу вакцины Covishield в Европе.

"Чтобы вакцина Covishield # COVID-19 была оценена для использования в ЕС, разработчик должен подать в EMA официальное заявление на получение разрешения на маркетинг, которое до сих пор не было получено", - говорится в заявлении.

Эту информацию подтвердили и в ответе на электронную почту ThePrint.