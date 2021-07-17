Схвалення Covishield може затягнутися: в ЕМА не отримали запит від виробника
Визнання індійської вакцини від коронавірусу Covishield від AstraZeneca може затягнутися на невизначений період. Проблема в тому, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) ще не отримало жодної заявки на схвалення вакцини від виробника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.
На своїй сторінці в Twitter ЕМА інформує про те, що не отримав офіційного запиту на оцінку, дозвіл і продаж вакцини Covishield в Європі.
"Щоб вакцина Covishield # COVID-19 була оцінена для використання в ЄС, розробник повинен подати в EMA офіційну заяву на отримання дозволу на маркетинг, яке досі не було отримано", - йдеться в заяві.
Цю інформацію підтвердили і у відповіді на електронну пошту ThePrint.
"Якщо ми отримаємо заявку на реєстрацію будь-якої вакцини, не схваленої в даний час в ЄС, ми повідомимо про це на нашому веб-сайті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Індії заявили, що вакцинованих Covishield не впускають до Європи. Проблема полягає в тому, що ЕМА не визнає індійську вакцину AstraZeneca.
Раніше повідомлялося, що Covishield вакцинували чимало українців. Ляшко розповів, що буде з визнанням в ЄС цієї вакцини та інших.
Також повідомлялося, що 7 країн Євросоюзу дозволили в'їзд щепленим вакциною Covishield.