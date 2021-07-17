Схвалення Covishield може затягнутися: в ЕМА не отримали запит від виробника

Визнання індійської вакцини від коронавірусу Covishield від AstraZeneca може затягнутися на невизначений період. Проблема в тому, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) ще не отримало жодної заявки на схвалення вакцини від виробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

На своїй сторінці в Twitter ЕМА інформує про те, що не отримав офіційного запиту на оцінку, дозвіл і продаж вакцини Covishield в Європі.

"Щоб вакцина Covishield # COVID-19 була оцінена для використання в ЄС, розробник повинен подати в EMA офіційну заяву на отримання дозволу на маркетинг, яке досі не було отримано", - йдеться в заяві.

Цю інформацію підтвердили і у відповіді на електронну пошту ThePrint.