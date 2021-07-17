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Одобрение Covishield может затянуться: в ЕМА не получили запрос от производителя

Автор: Наталья Скороход

Признание индийской вакцины от коронавируса Covishield от AstraZeneca может затянуться на неопределенной период. Проблема в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не получило ни одной заявки на одобрение вакцины от производителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

На своей странице в Twitter ЕМА информирует о том, что не получил официального запроса на оценку, разрешение и продажу вакцины Covishield в Европе.

"Чтобы вакцина Covishield # COVID-19 была оценена для использования в ЕС, разработчик должен подать в EMA официальное заявление на получение разрешения на маркетинг, которое до сих пор не было получено", - говорится в заявлении.

Эту информацию подтвердили и в ответе на электронную почту ThePrint.

Напомним, ранее в Индии заявили, что вакцинированных Covishield не впускают в Европу. Проблема в том, что ЕМА не признает индийскую вакцину AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Covishield вакцинировали немало украинцев. Ляшко рассказал, что будет с признанием в ЕС этой вакцины и других.

Также сообщалось, что 7 стран Евросоюза разрешили въезд привитым вакциной Covishield.

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Вакцина