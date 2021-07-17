Одобрение Covishield может затянуться: в ЕМА не получили запрос от производителя

На своей странице в Twitter ЕМА информирует о том, что не получил официального запроса на оценку, разрешение и продажу вакцины Covishield в Европе.

"Чтобы вакцина Covishield # COVID-19 была оценена для использования в ЕС, разработчик должен подать в EMA официальное заявление на получение разрешения на маркетинг, которое до сих пор не было получено", - говорится в заявлении.

Эту информацию подтвердили и в ответе на электронную почту ThePrint.