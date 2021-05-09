Одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС под вопросом из-за высоких требований, - Bild

Издание отмечает, что переговоры о поставках "Спутника V" в Германию зашли в тупик и на сегодня такая сделка является "в сущности мертвой". Дело в том, что возможные поставки в июне-июле могли бы состояться только за счет сокращения поставок по уже подписанных контрактам из Индии.

"Но одобрение вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) до сих пор находится под вопросом. По информации BILD, требования к процедуре согласования значительно выше, чем ожидают в Москве", - отмечает издание.