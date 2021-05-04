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Российской вакцины "Спутник" в Украине не будет, - Степанов

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 14:41
Российской вакцины "Спутник" в Украине не будет, - Степанов Фото: глава Минздрава Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейская служба внешних связей сообщила об искусственной дискредитации вакцин от коронавируса. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о российских фейках о вакцинах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, украинцев пытаются втянуть в "грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".

"Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - заявил он.

Степанов уверен, что так РФ пытается протолкнуть свою вакцину "Спутник".

"Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет",- заявил министр.

Отметим, что ранее Европейская служба внешних связей сообщила, что Россия и Китай хотят подорвать доверие к западным вакцинам и институтам Евросоюза, которые занимаются вакцинацией.

Напомним, американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса.

Отметим, Россия предоставила ЕС другой "Спутник V". Он отличается от одобренного научным журналом.

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