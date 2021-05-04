Российской вакцины "Спутник" в Украине не будет, - Степанов

Европейская служба внешних связей сообщила об искусственной дискредитации вакцин от коронавируса . Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о российских фейках о вакцинах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

По его словам, украинцев пытаются втянуть в "грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".

"Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - заявил он.

Степанов уверен, что так РФ пытается протолкнуть свою вакцину "Спутник".

"Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет",- заявил министр.

Отметим, что ранее Европейская служба внешних связей сообщила, что Россия и Китай хотят подорвать доверие к западным вакцинам и институтам Евросоюза, которые занимаются вакцинацией.