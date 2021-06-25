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Все одобренные COVID-вакцины эффективны против штамма "Дельта", - Минздрав

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Киев, Пятница 25 июня 2021 19:02
Все одобренные COVID-вакцины эффективны против штамма "Дельта", - Минздрав Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Все вакцины от коронавируса, которые одобрены международными регуляторами, одинаково эффективны против нового штамма "Дельта". Среди его особенностей - способность быстро передаваться от человека к человеку.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, показатели эффективности вакцин от коронавируса отличаются в зависимости от типа препарата. Однако опубликованные данные позволяют сделать вывод, что они способны противостоять штамму "Дельта".

"Наблюдается незначительное снижение эффективности, но оно находится в пределах 5-6% от заявленной эффективности вакцины", - уточнил он.

Кузин отметил, что если вакцина эффективна против обычного коронавируса на 95%, то по отношению к штамму "Дельта" это показатель будет около 90%.

"Не менее важно то, что любая вакцина которая есть на рынке, в том числе и украинском, снижает не только риск заболеть, но и риски госпитализации и смерти, вследствие заболевания коронавирусной инфекцией", - добавил главный санврач.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день вакцинация - единственный путь побороть коронавирусную болезнь и обезопасить себя от этой инфекции.

Кузин добавил, что особенность штамма "Дельта" заключается в его способности быстро передаваться от человека к человеку. "И вызывает большое количество случаев, требующих интенсивной терапии и реанимационных мероприятий", - уточнил он, напомнив, что в Украине выявили два случая заражения штаммом "Дельта".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане.

Отметим, сегодня, 25 июня, Кабмин Украины утвердил рекомендации Совета национально безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса "Дельта".

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