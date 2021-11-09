Официально. ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Европейский союз обновил "зеленый список" стран, туристам из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Совет исключил Сингапур и Украину из списка стран, для которых следует снять ограничения на поездки", - говорится в сообщении.

Согласно обновленному списку ЕС, в перечень безопасных стран сейчас входят:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Южная Корея

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

Как предусмотрено в рекомендации Рады ЕС, этот список по-прежнему будет пересматриваться каждые две недели, поэтому в зависимости от эпидемиологической ситуации, Украина снова сможет попасть в "зеленый список" через это время.

Что это значит

Исключение из этого безопасного списка ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы.

То есть, государствам Европейского Союза рекомендуют открыть границы для путешественников из стран, которые в "зеленом" списке. А если же страну исключают из него - тогда членам ЕС рекомендуют запретить въезд гражданам этих стран.

Влияет ли это на безвиз

Соответствующее решение ЕС об исключении той или иной страны из "зеленого" списка не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавируса.

Означает ли это тотальное закрытие границ

Окончательное решение о разрешении или ограничении того, или иного типа поездок для граждан каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.