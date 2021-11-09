ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Офіційно. ЄС виключив Україну із "зеленого списку"

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 09 листопада 2021 12:28
Офіційно. ЄС виключив Україну із "зеленого списку" Фото: ЄС виключив Україну із "зеленого списку" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз оновив "зелений список" країн, туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україну з цього переліку виключили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

"Рада виключила Сінгапур та Україну зі списку країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до оновленого списку ЄС, до переліку безпечних країн наразі входять:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Південна Корея
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності

Як передбачено у рекомендації Ради ЄС, цей список, як і раніше, переглядатиметься кожні два тижні, тож, залежно від епідеміологічної ситуації, Україна знову зможе потрапити до "зеленого списку" через цей час.

Що це означає

Виключення з цього безпечного списку ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону.

Тобто, державам Європейського Союзу рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, які у "зеленому" списку. А якщо ж країну виключають з нього - тоді членам ЄС рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих країн.

Чи впливає це на безвіз

Відповідне рішення ЄС про виключення тієї чи іншої країни із "зеленого" списку не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусу.

Чи означає це тотальне закриття кордонів

Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок для громадян кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Україна Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус