Ограничения "красной" зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области "красный" уровень эпидемической опасности из-за COVID-19. Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Сейчас в "красной" зоне Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, отметили в Минздраве.
В этой зоне запрещено:
- прием посетителей заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
В Минздраве сообщили, как в этой зоне может работать транспорт.
Разрешается перевозка пассажиров:
- легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
- спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
- спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Напомним, власти Одессы решили подождать три дня для принятия решения о введении "красной" зоны.
Отметим, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью.