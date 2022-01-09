Ограничения усилят: Греция установила крайний срок для бустерной дозы

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что в стране установили крайний срок для бустерных уколов в феврале. Людям, не получившим прививки от коронавируса до 1 февраля, будет запрещено посещать большинство закрытых помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ant1 .

"С 1 февраля любой, кто не сделал ревакцинацию по прошествии семи месяцев (со второй дозы), будет считаться непривитым", - сказал Плеврис.

Однако сертификат о вакцинации будет действительным, потому что это документ европейского образца, который действует в течение девяти месяцев. Однако он не повлияет на ограничения доступа к закрытым помещениям и разным видам деятельности, которые предназначены для полностью вакцинированных.

С середины ноября в Греции непривитым людям запрещено посещать рестораны, кинотеатры, музеи и спортивные залы, даже если у них отрицательный результат теста на COVID-19.