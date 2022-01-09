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Обмеження посилять: Греція встановила крайній термін для бустерної дози

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Греція, Неділя 09 січня 2022 16:34
Обмеження посилять: Греція встановила крайній термін для бустерної дози Фото: Греція встановила терміни для отримання бустерної дози вакцини від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс заявив, що в країні встановили крайній термін для бустерних уколів у лютому. Людям, які не отримали щеплення від коронавірусу до 1 лютого, буде заборонено відвідувати більшість закритих приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ant1.

"З 1 лютого будь-хто, хто не зробив ревакцинацію після семи місяців (з другої дози), вважатиметься неприщепленим", - сказав Плевріс.

Проте сертифікат про вакцинацію буде дійсним, бо це документ європейського зразка, який діє протягом дев'яти місяців. Однак він не вплине на обмеження доступу до закритих приміщень та різних видів діяльності, які призначені для повністю вакцинованих.

Із середини листопада в Греції нещепленим людям заборонено відвідувати ресторани, кінотеатри, музеї та спортивні зали, навіть якщо у них негативний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, Греція скоротила карантин для пацієнтів з COVID-19 до 5 днів з 10, хоча в країні спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків інфікування. Медперсонал зобов'яжуть робити тести.

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