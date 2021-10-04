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В "Охматдете" Львовской области рекордное количество больных COVID-19 детей

Автор: Сергей Пышкин

В детской клинической больнице Львовской области "Охматдет" сейчас лечатся 41 больной коронавирусом ребенок. Это рекордное количество для заведения за все время пандемии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу больницы.

"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 – это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев и до 18 лет", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что все пациенты лечатся в соответствии с протоколами и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации.

Пресс-служба отмечает, что в случае выявления симптомов коронавируса у ребенка - необходимо обратиться к семейному врачу. Если его состояние ухудшается - сообщить об этом в "скорую". Сегодня "Охматдет" является единственной детской больницей, которая принимает больных коронавирусом несовершеннолетних.

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Львовская областьОхматдетКоронавирус