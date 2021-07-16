Оккупанты не будут пускать в отели Севастополя непривитых людей
Сегодня, 16 июля оккупационное правительство Севастополя объявило запрет на въезд в гостиницы для невакцинированных лиц. Попасть к местам отдыха люди смогут только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или со справкой о наличии антител.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационное СМИ "Вести Севастополь".
"Все гостиницы будут размещать лиц, если они покажут сертификат о прививке или справку о наличии антител",- говорится в сообщении.
Отмечено, что исключением являются дети до 18 лет, им справки не нужны, если они приехали в сопровождении взрослых, которые предоставили необходимые документы.
Указано, что сейчас туристы массово отказываются от своих бронирований в отелях Севастополя.
По информации оккупационных СМИ, эпидемическая ситуация в регионе ухудшается, один из госпиталей уже развернул дополнительные 20 коек для приема пациентов с коронавирусом.
Кроме этого, дополнительные кровати развернуты в одном из пансионатов, там принимают больных с COVID-19 в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Оккупанты добавляют, что сейчас в Севастополе преобладает распространение штамма коронавируса "Дельта", он вытеснил другие разновидности COVID-19.
Напомним, что вчера оккупационные власти Крыма высказали предположение о введении обязательной вакцинации или регулярного тестирования на COVID-19 для въезжающих лиц.