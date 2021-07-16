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Окупанти не пускатимуть в готелі Севастополя нещеплених осіб

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Севастополь, П'ятниця 16 липня 2021 12:33
Окупанти не пускатимуть в готелі Севастополя нещеплених осіб Фото: окупанти не пускатимуть в готелі Севастополя нещеплених осіб (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 липня окупаційний уряд Севастополя оголосив заборону в’їзду до готелів невакцинованих осіб. Потрапити до місць відпочинку люди зможуть лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19 або з довідкою про наявність антитіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційне ЗМІ "Вести Севастополь".

"Всі готелі будуть розміщувати осіб, якщо вони покажуть сертифікат про щеплення або довідку про наявність антитіл", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що винятком є діти до 18 років, їм довідки не потрібні, якщо вони приїхали в супроводі дорослих, які надали необхідні документи.

Вказано, що зараз туристи масово відмовляються від своїх бронювань в готелях Севастополя.

За інформацією окупаційних ЗМІ, епідемічна ситуація в регіоні погіршується, один із госпіталів вже розгорнув додаткові 20 ліжок для приймання пацієнтів з коронавірусом.

Крім цього, додаткові ліжка розгорнуті в одному із пансіонатів, там приймають хворих з COVID-19 в стані легкого і середнього ступеня тяжкості.

Окупанти додають, що наразі в Севастополі переважає поширення штаму коронавірусу "Дельта", він витіснив інші різновиди COVID-19.

Нагадаємо, що вчора окупаційна влада Криму висловила припущення щодо введення обов'язкової вакцинації або регулярного тестування на COVID-19 для в'їжджаючих осіб.

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