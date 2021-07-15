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Оккупанты могут запретить невакцинированным лицам въезд в Крым

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Крым, Четверг 15 июля 2021 15:36
Оккупанты могут запретить невакцинированным лицам въезд в Крым Фото: оккупанты могут запретить невакцинированным лицам въезд в Крым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации или регулярного тестирования на COVID-19 для въезжающих лиц. Речь идет о людях, которые планируют заселяться в отели или пансионаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "заместителя министра здравоохранения Крыма" Антона Лясковского в эфире телеканала "Россия 24".

На вопрос планируются ли в Крыму такие же меры, которые были введены в Краснодарском крае (с 1 августа объекты размещения отдыхающих Кубани обязаны заселять путешественников при условии предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса) он заявил, что "возможно, мы к этому тоже придем".

По его словам, туристы могут вакцинироваться на территории полуострова российскими вакцинами "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Напомним, вчера в оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом: обнаружили 375 случаев заражения.

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