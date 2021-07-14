В Крыму зафиксировали новый антирекорд по COVID-случаях за сутки

В оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости на коронавирус. Там, за минувшие сутки обнаружили 375 случаев заражения.

"За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев привозные из-за рубежа",- написал он.

По его словам, 553 человека выздоровели за минувшие сутки, а всего за период пандемии болезнь преодолели 46 157 человек.

При этом, по данным российского Минздрава, в Крыму за сутки от COVID-19 умерли восемь пациентов, а всего за время пандемии - 1 615.

Отметим, что последний рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки в Крыму составил 371 случай.