ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Крыму зафиксировали новый антирекорд по COVID-случаях за сутки

Новина українською →
Крым, Среда 14 июля 2021 12:51
В Крыму зафиксировали новый антирекорд по COVID-случаях за сутки Фото: в Крыму зафиксировали новый антирекорд по COVID-случаях за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости на коронавирус. Там, за минувшие сутки обнаружили 375 случаев заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

"За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев привозные из-за рубежа",- написал он.

По его словам, 553 человека выздоровели за минувшие сутки, а всего за период пандемии болезнь преодолели 46 157 человек.

При этом, по данным российского Минздрава, в Крыму за сутки от COVID-19 умерли восемь пациентов, а всего за время пандемии - 1 615.

Отметим, что последний рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки в Крыму составил 371 случай.

Напомним, в Крыму обнаружили штаммы коронавируса, которые впервые были обнаружены в Великобритании и Индии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым рекорд Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе