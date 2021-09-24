На оккупированном Донбассе из-за COVID на три недели закроют школы

Из-за ситуации с COVID в отдельных районах Донецкой области на три недели закроют школы. Школьники уйдут на вынужденные осенние каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что из-за угрозы неконтролируемого распространения коронавируса на оккупированных территориях осенние каникулы начнутся с 27 сентября и продлятся три недели.

Кроме того, по данным оккупационной администрации, за минувшие сутки только в отдельных районах Донецкой области выявлено более 530 новых случаев COVID-19. В общей сложности на лечении там пребывают свыше 9 000 человек.