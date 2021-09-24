На окупованому Донбасі через COVID на три тижні закриють школи

Через ситуацію з COVID в окремих районах Донецької області на три тижні закриють школи. Школярі підуть на вимушені осінні канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що через загрозу неконтрольованого поширення коронавірусу на окупованих територіях осінні канікули почнуться з 27 вересня і триватимуть три тижні.

Крім того, за даними окупаційної адміністрації, за минулу добу тільки в окремих районах Донецької області виявлено понад 530 нових випадків COVID-19. Загалом на лікуванні там перебувають понад 9 000 осіб.