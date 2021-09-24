На окупованому Донбасі через COVID на три тижні закриють школи
Фото: школи в ОРДО йдуть на канікули через COVID (Sean Gallup/Getty Images)
Через ситуацію з COVID в окремих районах Донецької області на три тижні закриють школи. Школярі підуть на вимушені осінні канікули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що через загрозу неконтрольованого поширення коронавірусу на окупованих територіях осінні канікули почнуться з 27 вересня і триватимуть три тижні.
Крім того, за даними окупаційної адміністрації, за минулу добу тільки в окремих районах Донецької області виявлено понад 530 нових випадків COVID-19. Загалом на лікуванні там перебувають понад 9 000 осіб.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на окупованому Донбасі фіксується різке зростання захворюваності на коронавірус, а лікарні вже заповнені майже на 100%.