На оккупированном Донбассе из-за COVID на три недели закроют школы

Из-за ситуации с COVID в отдельных районах Донецкой области на три недели закроют школы. Школьники уйдут на вынужденные осенние каникулы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что из-за угрозы неконтролируемого распространения коронавируса на оккупированных территориях осенние каникулы начнутся с 27 сентября и продлятся три недели.
Кроме того, по данным оккупационной администрации, за минувшие сутки только в отдельных районах Донецкой области выявлено более 530 новых случаев COVID-19. В общей сложности на лечении там пребывают свыше 9 000 человек.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на оккупированном Донбассе фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом, а больницы уже заполнены почти на 100%.