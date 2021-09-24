UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На оккупированном Донбассе из-за COVID на три недели закроют школы

Автор: Юлия Бойко

Из-за ситуации с COVID в отдельных районах Донецкой области на три недели закроют школы. Школьники уйдут на вынужденные осенние каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что из-за угрозы неконтролируемого распространения коронавируса на оккупированных территориях осенние каникулы начнутся с 27 сентября и продлятся три недели.

Кроме того, по данным оккупационной администрации, за минувшие сутки только в отдельных районах Донецкой области выявлено более 530 новых случаев COVID-19. В общей сложности на лечении там пребывают свыше 9 000 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на оккупированном Донбассе фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом, а больницы уже заполнены почти на 100%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРДЛОКоронавирус