В оккупированном Крыму вспышка COVID-19 в лагере "Артек"

В оккупированном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса среди детей в лагере "Артек". Заражение коронавирусом подтвердили уже у 6 воспитанников детского лагеря.

Как рассказал так называемый "заместитель главы Минздрава Крыма" Антон Лясковский в лагере "Артек" обнаружили единичные случаи инфицирования коронавирусом. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

"Для того, чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные - переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь", - сказал он.

Лясковский также добавил, что болезнь у детей протекает в легкой форме, ни у одного из них не диагностировали пневмонию. В то же время российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в общем коронавирус подтвердили у 6 детей.