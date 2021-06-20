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В оккупированном Крыму вспышка COVID-19 в лагере "Артек"

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Крым, Воскресенье 20 июня 2021 13:44
В оккупированном Крыму вспышка COVID-19 в лагере "Артек" Фото: в лагере "Артек" произошла вспышка коронавируса (facebook.com/artekrussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

В оккупированном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса среди детей в лагере "Артек". Заражение коронавирусом подтвердили уже у 6 воспитанников детского лагеря.

Об этом сообщает российское агентство "РБК".

Как рассказал так называемый "заместитель главы Минздрава Крыма" Антон Лясковский в лагере "Артек" обнаружили единичные случаи инфицирования коронавирусом. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

"Для того, чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные - переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь", - сказал он.

Лясковский также добавил, что болезнь у детей протекает в легкой форме, ни у одного из них не диагностировали пневмонию. В то же время российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в общем коронавирус подтвердили у 6 детей.

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