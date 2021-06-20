В окупованому Криму спалах COVID-19 у таборі "Артек"

В окупованому Росією Криму стався спалах коронавірусу серед дітей в таборі "Артек". Зараження коронавірусом підтвердили вже у 6 вихованців дитячого табору.

Як розповів так званий "заступник глави МОЗ Криму" Антон Лясковський, в таборі "Артек" виявили одиничні випадки інфікування коронавірусом. Наразі проводиться епідеміологічне розслідування.

"Для того, щоб процес не поширювався, хворі діти направлені в інфекційне відділення, а контактні - переведені в обсерватор. Всім надана відповідна допомога", - сказав він.

Лясковський також додав, що хвороба у дітей протікає у легкій формі, у жодного з них не діагностували пневмонію. Водночас російські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що загалом коронавірус підтвердили у 6 дітей.