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В окупованому Криму спалах COVID-19 у таборі "Артек"

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Крим, Неділя 20 червня 2021 13:44
В окупованому Криму спалах COVID-19 у таборі "Артек" Фото: в таборі "Артек" стався спалах коронавірусу (facebook.com/artekrussia)
Автор: Дмитро Левицький

В окупованому Росією Криму стався спалах коронавірусу серед дітей в таборі "Артек". Зараження коронавірусом підтвердили вже у 6 вихованців дитячого табору.

Про це повідомляє російське агентство "РБК".

Як розповів так званий "заступник глави МОЗ Криму" Антон Лясковський, в таборі "Артек" виявили одиничні випадки інфікування коронавірусом. Наразі проводиться епідеміологічне розслідування.

"Для того, щоб процес не поширювався, хворі діти направлені в інфекційне відділення, а контактні - переведені в обсерватор. Всім надана відповідна допомога", - сказав він.

Лясковський також додав, що хвороба у дітей протікає у легкій формі, у жодного з них не діагностували пневмонію. Водночас російські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що загалом коронавірус підтвердили у 6 дітей.

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