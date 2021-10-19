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В оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию: для кого именно

Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные власти Крыма ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий. Речь идет, в частности, об учителях, медиках и обслуживающем персонале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее "постановление".

Как пояснил так называемый "врио главного санитарного врача по Крыму" Дмитрий Крутиков, такое решение было принято в связи со стремительным ростом случаев коронавируса на полуострове.

Так, в список профессий обязательной вакцинации вошли:

  • учителя,
  • медики,
  • социальные работники,
  • продавцы,
  • работники в сфере общественного питания.

Кроме того, прививку, по решению оккупационных властей, необходимо также сделать: работникам гостиниц, общественного транспорта (в том числе такси), салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, сферы ЖКХ и энергетики, культурных и выставочных мероприятий, театров, кинотеатров.

Также под обязательную вакцинацию попадают государственные и муниципальные служащие, работники органов так называемой "власти".

Указано, что до 15 ноября необходимо привить 80% работников от численности штата, а полную иммунизацию пройти до 20 декабря.

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КрымОккупированные территорииВакцина от коронавируса