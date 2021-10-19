В оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию: для кого именно

Как пояснил так называемый "врио главного санитарного врача по Крыму" Дмитрий Крутиков, такое решение было принято в связи со стремительным ростом случаев коронавируса на полуострове.

Так, в список профессий обязательной вакцинации вошли:

учителя,

медики,

социальные работники,

продавцы,

работники в сфере общественного питания.

Кроме того, прививку, по решению оккупационных властей, необходимо также сделать: работникам гостиниц, общественного транспорта (в том числе такси), салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, сферы ЖКХ и энергетики, культурных и выставочных мероприятий, театров, кинотеатров.

Также под обязательную вакцинацию попадают государственные и муниципальные служащие, работники органов так называемой "власти".

Указано, что до 15 ноября необходимо привить 80% работников от численности штата, а полную иммунизацию пройти до 20 декабря.