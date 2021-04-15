На оккупированный Донбасс доставили оборудование для лечения коронавируса

Отмечается, что пять грузовиков миссии ООН с гуманитарным грузом проехали в "ОРДЛО" через контрольный пункт въезда - выезда (КПВВ) "Новотроицкое". Распоряжение на доставку на временно-оккупированные территории медоборудования подписал командующий ООС.

Для нужд мирных жителей на неподконтрольной территории доставлено 17,97 тонн гуманитарного груза. Это лекарства первой помощи, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), переносные кислородные концентраторы, детские кислородные маски и другое медицинское оборудование.

В ООС подчеркнули, что власти Украины поддерживают жителей временно оккупированных территорий и постоянно способствуют их перемещению через линию соприкосновения.

Фото: доставка гуманитарной помощи на Донбасс (facebook.com/pressjfo)