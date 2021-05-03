ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Октоберфест в Мюнхене снова отменили из-за COVID-19

Новина українською → Украина, Понедельник 03 мая 2021 20:00
Октоберфест в Мюнхене снова отменили из-за COVID-19 Фото: Октоберфест снова отменили (foodandwine.com)
Автор: Александр Белоус

Традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, снова отменен из-за пандемии коронавируса. О непростом решении объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

Об этом сообщает AP.

Зёдер заявил, что решение было принято с "тяжелым сердцем", однако проведение фестиваля было сопряжено со слишком большим риском.

Кроме того, решение обосновали непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации. А проведение Октоберфеста с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками было бы нереалистично. Более поздняя отмена праздника могла бы привести к еще большим экономическим и имиджевым потерям для его организаторов, считают Зёдер и Райтер.

Празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии - это была первая отмена за послевоенный период.

Германия продолжает режим изоляции от коронавируса, которая включает запрет на массовые собрания, при этом уровень заражения составляет 146,9 новых еженедельных заражений на 100 тысяч жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус фестиваль
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19