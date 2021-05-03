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Октоберфест у Мюнхені знову скасували через COVID-19

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 20:00
Октоберфест у Мюнхені знову скасували через COVID-19 Фото: Октоберфест знову скасували (foodandwine.com)
Автор: Олександр Білоус

Традиційне баварське свято пива Октоберфест, яке щорічно проходить в Мюнхені, знову скасоване через пандемію коронавірусу. Про непросте рішення оголосили прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і обербургомістр Мюнхена Дітер Райтер.

Про це повідомляє AP.

Зедер заявив, що рішення було прийнято з "важким серцем", проте проведення фестивалю було пов'язане із занадто великим ризиком.

Крім того, рішення обґрунтували непередбачуваністю розвитку епідеміологічної ситуації. А проведення Октоберфесту з дотриманням таких заходів, як захисні маски і дистанція в 1-2 метри між учасниками було б нереалістично. Пізніше скасування свята могло б призвести до ще більших економічних та іміджевих втрат для його організаторів, вважають Зедер і Райтер.

Святкування Октоберфесту почалося більше 120 років тому. У 2020 році свято також не відбулося через пандемію - це була перша відміна за післявоєнний період.

Німеччина продовжує режим ізоляції від коронавірусу, яка включає заборону на масові збори, при цьому рівень зараження становить 146,9 нових щотижневих заражень на 100 тисяч жителів.

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