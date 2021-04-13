Омбудсмен: в Борисполе обнаружили коронавирус в 31 осужденного, из медиков в колонии - только стоматолог

В Бориспольской исправительной колонии № 119 обнаружили 31 осужденного, больного коронавирусной болезнью. Однако в учреждении нет медицинских работников, кроме стоматолога.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Уполномоченный по правам человека объяснила, что коронавирус обнаружили по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ДКВС.

"Подчеркиваю, что сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении - отсутствуют. Такая ситуация продолжается более года", - сообщила Денисова.

Сейчас контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр здравохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г.. Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Они дали рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания.

В то же время, Денисова обратилась к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для предоставить осужденным необходимую медицинскую помощь в полном объеме.