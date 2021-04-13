ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Омбудсмен: в Борисполе обнаружили коронавирус в 31 осужденного, из медиков в колонии - только стоматолог

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 17:46
Омбудсмен: в Борисполе обнаружили коронавирус в 31 осужденного, из медиков в колонии - только стоматолог Фото: 31 осужденного обнаружили коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Бориспольской исправительной колонии № 119 обнаружили 31 осужденного, больного коронавирусной болезнью. Однако в учреждении нет медицинских работников, кроме стоматолога.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Уполномоченный по правам человека объяснила, что коронавирус обнаружили по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ДКВС.

"Подчеркиваю, что сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении - отсутствуют. Такая ситуация продолжается более года", - сообщила Денисова.

Сейчас контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр здравохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г.. Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Они дали рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания.

В то же время, Денисова обратилась к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для предоставить осужденным необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

РБК-Украина писало, что в прошлом году уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила на 40% больше жалоб о нарушении прав, чем у 2019 году.

Также Денисова сообщала, что состояние здоровья Украинские Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ), ухудшается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Борисполь колония Денисова Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19