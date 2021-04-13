Омбудсмен: у Борисполі виявили коронавірус у 31 засудженого, із медиків в колонії - лише стоматолог

У Бориспільській виправній колонії № 119 виявлено 31 засудженого хворого на коронавірусну хворобу. Однак в установі немає медичних працівників, окрім стоматолога.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram .

Уповноважена з прав людини пояснила, що коронавірус виявили за результатами щоденного інформування про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах ДКВС.

"Наголошую, що на сьогодні медичні працівники, окрім стоматолога, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в установі - відсутні. Така ситуація триває понад рік", - повідомила Денісова.

Наразі контроль за лікуванням засуджених здійснює начальник філії ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" в м. Києві та Київській області, а також лікар-стоматолог. Ними надано рекомендації щодо лікування засуджених за місцем відбування покарання.

Водночас, Денісова звернулася до керівництва Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію для надати засудженим необхідну медичну допомогу в повному обсязі.