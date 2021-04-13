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Омбудсмен: у Борисполі виявили коронавірус у 31 засудженого, із медиків в колонії - лише стоматолог

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 17:46
Омбудсмен: у Борисполі виявили коронавірус у 31 засудженого, із медиків в колонії - лише стоматолог Фото: у 31 засудженого виявили коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Бориспільській виправній колонії № 119 виявлено 31 засудженого хворого на коронавірусну хворобу. Однак в установі немає медичних працівників, окрім стоматолога.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram.

Уповноважена з прав людини пояснила, що коронавірус виявили за результатами щоденного інформування про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах ДКВС.

"Наголошую, що на сьогодні медичні працівники, окрім стоматолога, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в установі - відсутні. Така ситуація триває понад рік", - повідомила Денісова.

Наразі контроль за лікуванням засуджених здійснює начальник філії ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" в м. Києві та Київській області, а також лікар-стоматолог. Ними надано рекомендації щодо лікування засуджених за місцем відбування покарання.

Водночас, Денісова звернулася до керівництва Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію для надати засудженим необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

РБК-Україна писало, що минулого року уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова отримала на 40% більше скарг про порушення прав, ніж у 2019 році.

Також Денісова повідомляла, що стан здоров'я українця Олега Приходька, якого утримують в СІЗО в Ростові-на-Дону (РФ), погіршується.

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