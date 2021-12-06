"Омикрон" может легче передаваться по воздуху, - Sky News

Британские ученые считают, что новый вариант COVID "Омикрон" может быть более заразен из-за распространения по воздуху. Также он, возможно, сможет преодолевать иммунитет, который дает вакцинация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В протоколах последнего заседания Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) говорится, что новый штамм коронавируса может показать больше случаев передачи по воздуху. Однако там добавили, что предварительные исследования сделаны с низкой степенью достоверности.

По другим данным, вирус может в некоторой степени обходть иммунитет. Его геном содержит мутации, которые, как уже известно, связаны с "ускользанием" от иммунной системы.

"Однако еще слишком рано иметь надежные данные о серьезности заболевания, вызванного инфекцией "Омикрон", - заявила SAGE.