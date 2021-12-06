"Омикрон" может легче передаваться по воздуху, - Sky News

Британские ученые считают, что новый вариант COVID "Омикрон" может быть более заразен из-за распространения по воздуху. Также он, возможно, сможет преодолевать иммунитет, который дает вакцинация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В протоколах последнего заседания Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) говорится, что новый штамм коронавируса может показать больше случаев передачи по воздуху. Однако там добавили, что предварительные исследования сделаны с низкой степенью достоверности.
По другим данным, вирус может в некоторой степени обходть иммунитет. Его геном содержит мутации, которые, как уже известно, связаны с "ускользанием" от иммунной системы.
"Однако еще слишком рано иметь надежные данные о серьезности заболевания, вызванного инфекцией "Омикрон", - заявила SAGE.
Напомним, в России зафиксировали случаи нового штамма коронавируса "Омикрон". Всего коронавирус выявлен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР, у двух из них - этот штамм.