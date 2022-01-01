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"Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы COVID-19 , - ученые

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Великобритания, Суббота 01 января 2022 06:30
"Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы COVID-19 , - ученые Фото: ученые заявили, что "Омикрон" меньше поражает легкие (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Штамм коронавируса "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса. Это показывают новые исследования, проведенные на животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Исследования на мышах и хомяках показали, что "Омикрон" вызывает менее опасные инфекции в легких, вместо этого ограничиваясь носом, горлом и трахеей.

Испытания показали, что предыдущие варианты коронавируса вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.

Ученые заразили животных штаммом "Омикрон" и выяснили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" довольно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.

Ученые отмечают, что на оболочке легочных клеток содержится белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с "Омикроном" этот белок взаимодействует слабее, чем, к примеру, со штаммом "Дельта".

Эти исследования показывают, что таким образом происходит эволюция коронавируса. Она направлена ​​на то, что размножаясь в верхних дыхательных путях у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем, однако течение болезни будет происходить менее опасно для его носителей.

Напомним, какие вакцины дольше защищают от коронавируса "Омикрон". Ученые рассказали о вакцинах AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

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