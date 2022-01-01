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AstraZeneca, Pfizer и Moderna: какие вакцины дольше защищают от "Омикрона"

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Великобритания, Суббота 01 января 2022 02:16
AstraZeneca, Pfizer и Moderna: какие вакцины дольше защищают от "Омикрона" Фото: известно, каке вакцины лучше защищают от "Омикрона" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Стало известно, какие из вакцин, используемых в Украине, лучше защищают от нового штамма коронавируса "Омикрон". Это выяснили британские ученые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Исследование, проведенное Агентством здравоохранения и безопасности Великобритании, показало снижение эффекта от вакцин по мере распространения штамма "Омикрон".

К примеру выяснилось, что даже двойная доза AstraZeneca не оказывает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второго укола.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Тем не менее, ученые отмечают, что бустерные дозы вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

Напомним, что в ВОЗ не смогли определить, когда закончится пандемия коронавируса. Причиной этому является постоянная мутация вируса.

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