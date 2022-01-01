AstraZeneca, Pfizer и Moderna: какие вакцины дольше защищают от "Омикрона"

Стало известно, какие из вакцин, используемых в Украине, лучше защищают от нового штамма коронавируса " Омикрон ". Это выяснили британские ученые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Исследование, проведенное Агентством здравоохранения и безопасности Великобритании, показало снижение эффекта от вакцин по мере распространения штамма "Омикрон".

К примеру выяснилось, что даже двойная доза AstraZeneca не оказывает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второго укола.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.