AstraZeneca, Pfizer и Moderna: какие вакцины дольше защищают от "Омикрона"
Стало известно, какие из вакцин, используемых в Украине, лучше защищают от нового штамма коронавируса "Омикрон". Это выяснили британские ученые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Исследование, проведенное Агентством здравоохранения и безопасности Великобритании, показало снижение эффекта от вакцин по мере распространения штамма "Омикрон".
К примеру выяснилось, что даже двойная доза AstraZeneca не оказывает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второго укола.
Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.
Тем не менее, ученые отмечают, что бустерные дозы вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.
Напомним, что в ВОЗ не смогли определить, когда закончится пандемия коронавируса. Причиной этому является постоянная мутация вируса.