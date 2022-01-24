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"Омикрон" может положить конец пандемии в Европе, - директор ВОЗ

Автор: Иванна Шовкун

Директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" перевел пандемию COVID-19 в новую фазу. Потому новый вариант может положить ей конец в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Вполне вероятно, что регион движется к своего рода эндшпилю пандемии", - заявил Клюге и добавил, что к марту "Омикрон" может заразить 60% европейцев.

По словам директора ВОЗ, как только нынешний всплеск коронавируса, охвативший Европу, утихнет, "в течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей есть иммунитет из-за инфекции".

"Мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется", - сказал Клюге.

Такое же мнение, но в отношении США, выразил ведущий американский ученый Энтони Фаучи.

"В связи с довольно резким снижением числа случаев COVID-19 в некоторых частях Соединенных Штатов все выглядит хорошо", - отметил он.

К слову, на прошлой неделе региональное бюро ВОЗ для Африки также заявило, что число случаев заболевания в этом регионе резко сократилось, а смертность снижается впервые с тех пор, как четвертая волна вируса, в которой преобладают случаи "Омикрона", достигла своего пика.

Напомним, ВОЗ рекомендовала отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Как отметили в ВОЗ, эти меры неэффективны против штамма коронавируса "Омикрон".

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