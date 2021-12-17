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"Омикрон" может привести к масштабной пятой волне пандемии, - Минздрав Германии

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Германия, Пятница 17 декабря 2021 15:47
"Омикрон" может привести к масштабной пятой волне пандемии, - Минздрав Германии Фото: в Германии прогнозируют масштабную пятую волну COVID из-за "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Министр здравоохранения Германии, бывший профессор эпидемиологии Карл Лаутербах высказал мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" спровоцирует массовую пятую волну пандемии. По его словам, она не будет похожа ни на одну из известных ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также во время визита в регион Нижняя Саксония министр подчеркнул, что Германия должна подготовиться к вызову.

"Такого мы никогда раньше не видели в такой форме", - сказал Лаутербах о масштабной волне, которая, как он утверждает, ожидается в мире из-за варианта "Омикрон".

При этом ученые пока не готовы делать подобные выводы. Некоторые исследования показывают, что новый штамм COVID более заразный. Однако во многих странах не регистрируют большое количество тяжелых случаев из-за "Омикрона".

Напомним, министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла заявил, что вакцины и высокий уровень предшествующей инфекции COVID-19 помогают сдерживать течение болезни в волне, вызванной вариантом "Омикрон". Сейчас в стране зарегистрирована четвертая волна коронавируса.

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