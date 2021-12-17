"Омікрон" може призвести до масштабної п'ятої хвилі пандемії, - МОЗ Німеччини
Міністр охорони здоров'я Німеччини, колишній професор епідеміології Карл Лаутербах висловив думку, що новий штам коронавірусу "Омікрон" спровокує масову п'яту хвилю пандемії. За його словами, вона не буде схожа на жодну з відомої раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Також під час візиту до регіону Нижня Саксонія міністр підкреслив, що Німеччина має підготуватися до виклику.
"Такого ми ніколи раніше не бачили в такій формі", - сказав Лаутербах про масштабну хвилю, яка, як він стверджує, очікується в світі через варіант "Омікрон".
При цьому вчені поки що не готові робити подібні висновки. Деякі дослідження показують, що новий штам COVID заразніший. Однак у багатьох країнах не реєструють велику кількість важких випадків через "Омікрон".
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я ПАР Джо Фахла заявив, що вакцини та високий рівень попередньої інфекції COVID-19 допомагають стримувати перебіг хвороби у хвилі, викликаній варіантом "Омікрон". Наразі в країні зареєстровано четверту хвилю коронавірусу.