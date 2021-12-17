ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Омікрон" може призвести до масштабної п'ятої хвилі пандемії, - МОЗ Німеччини

Новость на русском →
Німеччина, П'ятниця 17 грудня 2021 15:47
"Омікрон" може призвести до масштабної п'ятої хвилі пандемії, - МОЗ Німеччини Фото: у Німеччині прогнозують масштабну п'яту хвилю COVID через "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр охорони здоров'я Німеччини, колишній професор епідеміології Карл Лаутербах висловив думку, що новий штам коронавірусу "Омікрон" спровокує масову п'яту хвилю пандемії. За його словами, вона не буде схожа на жодну з відомої раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також під час візиту до регіону Нижня Саксонія міністр підкреслив, що Німеччина має підготуватися до виклику.

"Такого ми ніколи раніше не бачили в такій формі", - сказав Лаутербах про масштабну хвилю, яка, як він стверджує, очікується в світі через варіант "Омікрон".

При цьому вчені поки що не готові робити подібні висновки. Деякі дослідження показують, що новий штам COVID заразніший. Однак у багатьох країнах не реєструють велику кількість важких випадків через "Омікрон".

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я ПАР Джо Фахла заявив, що вакцини та високий рівень попередньої інфекції COVID-19 допомагають стримувати перебіг хвороби у хвилі, викликаній варіантом "Омікрон". Наразі в країні зареєстровано четверту хвилю коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Омикрон
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус