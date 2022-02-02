"Омикрон" в Украине. В Черниговской области подтвердили 30 случаев

Штамм "Омикрон" продолжает распространяться в Украине. В Черниговской области подтвердили уже 30 случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook - страницу главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Следующая отправка в референс-лабораторию "Центра общественного здоровья" в Киеве запланирована на 8 февраля.

"Сегодня Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины получил подтверждение 30 случаев штамма коронавирусной болезни "Омикрон", - сообщил он.

Этот штамм чаще приводит к заражению в домашних очагах по сравнению со штаммом "Дельта". Также у него меньший инкубационный период (в среднем до 3 суток), поражает в основном молодежь, быстро распространяется и имеет высокую степень реинфекции.