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"Омикрон" в Украине. В Черниговской области подтвердили 30 случаев

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Чернигов, Среда 02 февраля 2022 12:33
"Омикрон" в Украине. В Черниговской области подтвердили 30 случаев Фото: в Черниговской области подтвердили 30 случаев "Омикрона" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Штамм "Омикрон" продолжает распространяться в Украине. В Черниговской области подтвердили уже 30 случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook- страницу главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Следующая отправка в референс-лабораторию "Центра общественного здоровья" в Киеве запланирована на 8 февраля.

"Сегодня Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины получил подтверждение 30 случаев штамма коронавирусной болезни "Омикрон", - сообщил он.

Этот штамм чаще приводит к заражению в домашних очагах по сравнению со штаммом "Дельта". Также у него меньший инкубационный период (в среднем до 3 суток), поражает в основном молодежь, быстро распространяется и имеет высокую степень реинфекции.

Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что скоро штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта".

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