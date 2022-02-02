"Омікрон" в Україні. У Чернігівській області підтвердили 30 випадків
Штам "Омікрон" продовжує поширюватись в Україні. У Чернігівській області підтвердили вже 30 випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.
Наступна відправка до референс-лабораторії "Центру громадського здоров’я" у Києві запланована на 8 лютого.
"Сьогодні Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України отримав підтвердження 30 випадків штаму коронавірусної хвороби "Омікрон", - повідомив він.
Цей штам частіше призводить до зараження в домашніх осередках у порівнянні зі штамом "Дельта". Також має менший інкубаційний період (у середньому до 3 діб), вражає здебільшого молодь, швидко поширюється та має високий ступінь реінфекції.
Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що скоро штам коронавірусу "Омікрон" витіснить варіант "Дельта".