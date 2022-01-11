"Омикрон" в Украине. Ужесточат ли карантин из-за нового штамма

В Министерстве здравоохранения ответили, будут ли в Украине ужесточать карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Сейчас таких планов у власти нет.

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина.

"Сейчас мы используем модель адаптивного карантина с ежедневной оценкой эпидемической ситуации на уровне каждой области. В ближайшее время не планируем ужесточать карантинные ограничения, учитывая текущую эпидситуацию и прогнозы распространения коронавирусной болезни, в частности нового штамма "Омикрон", - рассказал он.

Напомним, как заявил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич, в Украине начинается новая, четвертая волна коронавируса, а высокие показатели заражений ожидаются уже через две недели.

Добавим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон" и отмечал, что она ожидается уже в начале 2022 года.