"Омикрон" уже в Ужгороде: в каких еще регионах есть новый штамм COVID

Первый заместитель главы облгосадминистрации Мирослав Белецкий сообщил, что из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию вируса "Омикрон".

"Случай обнаружили в городе Ужгород", - уточнил он.

В то же время, по его словам, на Закарпатье продолжает доминировать штамм "Дельта".

В каких еще регионах Украины есть "Омикрон"

Как сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко, "Омикрон" зафиксирован в таких регионах:

Киеве,

Днепропетровской,

Житомирской,

Киевской,

Одесской,

Полтавской,

Тернопольской,

Львовская областях.

Отметим, что о случаях "Омикрона" сообщала также местная власть Черновицкой, Харьковской областей. А также этот штамм уже есть в оккупированном Крыму.