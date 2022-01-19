"Омикрон" уже в Ужгороде: в каких еще регионах есть новый штамм COVID

Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Закарпатской области. В частности, случай обнаружили в Ужгороде.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Первый заместитель главы облгосадминистрации Мирослав Белецкий сообщил, что из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию вируса "Омикрон".
"Случай обнаружили в городе Ужгород", - уточнил он.
В то же время, по его словам, на Закарпатье продолжает доминировать штамм "Дельта".
Как сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко, "Омикрон" зафиксирован в таких регионах:
Отметим, что о случаях "Омикрона" сообщала также местная власть Черновицкой, Харьковской областей. А также этот штамм уже есть в оккупированном Крыму.