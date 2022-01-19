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"Омикрон" уже в Ужгороде: в каких еще регионах есть новый штамм COVID

Автор: Анастасия Рокитна

Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Закарпатской области. В частности, случай обнаружили в Ужгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Первый заместитель главы облгосадминистрации Мирослав Белецкий сообщил, что из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию вируса "Омикрон".

"Случай обнаружили в городе Ужгород", - уточнил он.

В то же время, по его словам, на Закарпатье продолжает доминировать штамм "Дельта".

В каких еще регионах Украины есть "Омикрон"

Как сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко, "Омикрон" зафиксирован в таких регионах:

  • Киеве,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Киевской,
  • Одесской,
  • Полтавской,
  • Тернопольской,
  • Львовская областях.

Отметим, что о случаях "Омикрона" сообщала также местная власть Черновицкой, Харьковской областей. А также этот штамм уже есть в оккупированном Крыму.

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Омикрон