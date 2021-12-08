ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Омикрон" выявили уже в 57 странах, но число будет расти, - ВОЗ

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 18:15
"Омикрон" выявили уже в 57 странах, но число будет расти, - ВОЗ Фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Штамм коронавируса "Омикрон" выявили уже в 57 странах. Всемирная организация здравоохранения полагает, что это число будет только расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВОЗ.

"Вариант "Омикрон" уже зарегистрирован в 57 странах, и мы ожидаем, что это число продолжит расти. Некоторые особенности "Омикрона", включая его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать серьезное влияние на пандемию COVID-19", - отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, пока трудно предсказать, каким будет это влияние.

"Сейчас мы начинаем видеть последовательную картину быстрого увеличения передачи, хотя на данный момент точные темпы увеличения по сравнению с другими вариантами по-прежнему трудно определить количественно", - добавил он.

Напомним, ранее компания Pfizer заявила, что штамм "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины, предположительно, двух уже недостаточно.

Ожидается, что штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе уже в январе.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе