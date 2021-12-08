"Омикрон" выявили уже в 57 странах, но число будет расти, - ВОЗ

Штамм коронавируса "Омикрон" выявили уже в 57 странах. Всемирная организация здравоохранения полагает, что это число будет только расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВОЗ.

"Вариант "Омикрон" уже зарегистрирован в 57 странах, и мы ожидаем, что это число продолжит расти. Некоторые особенности "Омикрона", включая его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать серьезное влияние на пандемию COVID-19", - отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, пока трудно предсказать, каким будет это влияние.

"Сейчас мы начинаем видеть последовательную картину быстрого увеличения передачи, хотя на данный момент точные темпы увеличения по сравнению с другими вариантами по-прежнему трудно определить количественно", - добавил он.