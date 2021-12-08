"Омікрон" виявили вже в 57 країнах, але число зростатиме, - ВООЗ

Штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 57 країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що це число буде тільки зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ВООЗ.

"Варіант "Омікрон" вже зареєстровано в 57 країнах, і ми очікуємо, що це число продовжить зростати. Деякі особливості "Омікрона", включаючи його глобальне поширення і велику кількість мутацій, припускають, що він може зробити серйозний вплив на пандемію COVID-19", - зазначив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, поки важко передбачити, яким буде цей вплив.

"Зараз ми починаємо бачити послідовну картину швидкого збільшення передачі, хоча на даний момент точні темпи збільшення в порівнянні з іншими варіантами як і раніше важко визначити кількісно", - додав він.