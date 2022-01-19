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"Омикрон" выявили в Ивано-Франковской области

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Ивано-Франковск, Среда 19 января 2022 21:14
"Омикрон" выявили в Ивано-Франковской области Фото: в Ивано-Франковской области выявили штамм "Омикроа" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штамм коронавируса "Омикрон" выявили в Ивано-Франковской области. Новый вариант циркулирует вместе с "Дельтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Руслана Савчука из Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

По его словам, из "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" пришли результаты тестов, которые направлялись для определения наличия мутации коронавируса. Всего было направлено 30 образцов.

"В 30 направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом "Дельта" в 13 обнаружен штамм "Омикрон", - добавил Савчук.

Напомним, ранее штамм "Омикрон" выявили в Закарпатской области.

Отметим, по состоянию на 19 января в Украине "Омикрон" выявлен в 9 областях. Ивано-Франковская стала 10 регионом, где подтвердилась циркуляция нового штамма коронавируса.

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