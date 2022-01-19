ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Омікрон" виявили в Івано-Франківській області

Новость на русском →
Івано-Франківськ, Середа 19 січня 2022 21:14
"Омікрон" виявили в Івано-Франківській області Фото: в Івано-Франківській області виявили штам "Омікроа" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штам коронавірусу "Омікрон" виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом з"Дельтою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Руслана Савчука з Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

За його словами, з "Центру громадського здоров'я МОЗ України" прийшли результати тестів, які направлялися для визначення наявності мутації коронавірусу. Всього було направлено 30 зразків.

"У 30 направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом "Дельта" в 13 виявлений штам "Омікрон", - додав Савчук.

Нагадаємо, раніше штам "Омікрон" виявили в Закарпатській області.

Зазначимо, станом на 19 січня в Україні "Омікрон" виявлено в 9 областях. Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Коронавірус Омикрон
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус