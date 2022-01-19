"Омікрон" виявили в Івано-Франківській області
Штам коронавірусу "Омікрон" виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом з"Дельтою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Руслана Савчука з Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.
За його словами, з "Центру громадського здоров'я МОЗ України" прийшли результати тестів, які направлялися для визначення наявності мутації коронавірусу. Всього було направлено 30 зразків.
"У 30 направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом "Дельта" в 13 виявлений штам "Омікрон", - додав Савчук.
Нагадаємо, раніше штам "Омікрон" виявили в Закарпатській області.
Зазначимо, станом на 19 січня в Україні "Омікрон" виявлено в 9 областях. Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.