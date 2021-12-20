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Из-за "Омикрона". Минздрав рекомендует воздержаться от поездок за границу, но не всем: объяснение Ляшко

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав рекомендует воздержаться от поездок за границу из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Только людям, которые есть в зоне риска.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.

Это является одной из пяти рекомендаций Минздрава.

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относятся к группе риска тяжелого течения COVID, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса", - заявил Ляшко.

Напомним, Минздрав дал 5 рекомендаций для населения из-за штамма "Омикрон".

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Министерство здравоохранения УкраиныОмикрон