В ООН указали на последствия пандемии для школьников из-за дистанционного обучения
Во время пандемии коронавируса дети в разных частях мира прекратили обучение в школах. А также успеваемость многих школьников снизилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным ООН, масштабы числа детей, которые бросили учебу во время пандемии, "практически непреодолимы".
Исследование показало, что до 70% 10-летних детей в странах с низким и средним уровнем дохода не могут читать или понимать простой текст, по сравнению с 53% до пандемии .
По данным детского агентства ЮНИСЕФ, закрытие классов по-прежнему затрагивает более 635 миллионов детей во всем мире. При этом дети младшего школьного возраста сталкиваются с наибольшими потерями в обучении после почти двух лет пандемии.
Во всем мире, от Эфиопии до США, дети утратили базовые навыки письма и счета, пострадало их психическое и физическое здоровье.
Например, в Южной Африке школьники отстают от 75% учебной программы. При этом до 500 000 детей вообще бросили школу в период с марта 2020 года по октябрь 2021 года.
Потери в обучении наблюдались в США, в том числе в Калифорнии, Колорадо, Теннесси, Северной Каролине, Огайо, Вирджинии и Мэриленде. В Техасе две трети детей 3-го класса (в возрасте от 8 до 9лет) в 2021 году прошли тесты по математике ниже своего уровня по сравнению с половиной детей в 2019 году.
По оценкам, в Эфиопии дети младшего возраста усвоили 30-40% математических знаний, которые они получили бы за обычный учебный год.
"В марте мы отметим два года сбоев в глобальной образовательной системе, связанных с COVID. Проще говоря, мы наблюдаем почти непреодолимые потери в школьном обучении детей. Хотя сбои в обучении должны быть прекращены, просто открыть школы недостаточно. Школьники нуждаются в интенсивной поддержке, чтобы восстановить утраченное образование", - сказал глава отдела образования ЮНИСЕФ Роберт Дженкинс.
Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии коронавируса. По его словам, теперь в мире есть все инструменты для этого.