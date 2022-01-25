В ООН указали на последствия пандемии для школьников из-за дистанционного обучения

Во время пандемии коронавируса дети в разных частях мира прекратили обучение в школах. А также успеваемость многих школьников снизилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным ООН, масштабы числа детей, которые бросили учебу во время пандемии, "практически непреодолимы".

Исследование показало, что до 70% 10-летних детей в странах с низким и средним уровнем дохода не могут читать или понимать простой текст, по сравнению с 53% до пандемии .

По данным детского агентства ЮНИСЕФ, закрытие классов по-прежнему затрагивает более 635 миллионов детей во всем мире. При этом дети младшего школьного возраста сталкиваются с наибольшими потерями в обучении после почти двух лет пандемии.

Во всем мире, от Эфиопии до США, дети утратили базовые навыки письма и счета, пострадало их психическое и физическое здоровье.

Например, в Южной Африке школьники отстают от 75% учебной программы. При этом до 500 000 детей вообще бросили школу в период с марта 2020 года по октябрь 2021 года.

Потери в обучении наблюдались в США, в том числе в Калифорнии, Колорадо, Теннесси, Северной Каролине, Огайо, Вирджинии и Мэриленде. В Техасе две трети детей 3-го класса (в возрасте от 8 до 9лет) в 2021 году прошли тесты по математике ниже своего уровня по сравнению с половиной детей в 2019 году.

По оценкам, в Эфиопии дети младшего возраста усвоили 30-40% математических знаний, которые они получили бы за обычный учебный год.

"В марте мы отметим два года сбоев в глобальной образовательной системе, связанных с COVID. Проще говоря, мы наблюдаем почти непреодолимые потери в школьном обучении детей. Хотя сбои в обучении должны быть прекращены, просто открыть школы недостаточно. Школьники нуждаются в интенсивной поддержке, чтобы восстановить утраченное образование", - сказал глава отдела образования ЮНИСЕФ Роберт Дженкинс.