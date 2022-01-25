В ООН вказали на наслідки пандемії для школярів через дистанційне навчання
Під час пандемії коронавірусу діти у різних частинах світу припинили навчання у школах. А також успішність багатьох школярів знизилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними ООН, масштаби числа дітей, які покинули навчання під час пандемії, "практично непереборні".
Дослідження показало, що до 70% 10-річних дітей у країнах з низьким та середнім рівнем доходу не можуть читати чи розуміти простий текст, порівняно з 53% до пандемії.
За даними дитячого агентства ЮНІСЕФ, закриття класів ще стосується понад 635 мільйонів дітей у всьому світі. При цьому діти молодшого шкільного віку стикаються з найбільшими втратами в навчанні після майже двох років пандемії.
У всьому світі, від Ефіопії до США, діти втратили базові навички правопису та рахунку, постраждало їхнє психічне та фізичне здоров'я.
Наприклад, у Південній Африці школярі відстають від 75% навчальної програми. При цьому до 500 000 дітей взагалі покинули школу в період з березня 2020 року до жовтня 2021 року.
Втрати в навчанні спостерігалися в США, у тому числі в Каліфорнії, Колорадо, Теннессі, Північній Кароліні, Огайо, Вірджинії та Меріленді. У Техасі дві третини дітей 3-го класу (віком від 8 до 9 років) у 2021 році пройшли тести з математики нижче за свій рівень порівняно з половиною дітей у 2019 році.
За оцінками, в Ефіопії діти молодшого віку засвоїли 30-40% математичних знань, які б вони отримали за звичайний навчальний рік.
"У березні ми відзначимо два роки збоїв у глобальній освітній системі, пов'язаних з COVID. Простіше кажучи, ми спостерігаємо майже непереборні втрати у шкільному навчанні дітей. Хоча збої в навчанні мають бути припинені, просто відкрити школи недостатньо. Школярі потребують інтенсивної підтримки, щоб відновити втрачену освіту", - сказав глава відділу освіти ЮНІСЕФ Роберт Дженкінс.
Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус закликав країни працювати разом, щоб покласти край гострій фазі пандемії коронавірусу. За його словами, тепер у світі є всі інструменти для цього.