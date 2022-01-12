Оплата лечения пациентов. Минздрав обновил подходы к формированию "ковидных пакетов": что изменилось

Как отметил глава Минздрава, пациенты по-прежнему будут получать всю медицинскую помощь в стационарах бесплатно.

Национальная служба здоровья Украины будет оплачивать медучреждениям лечение по двум пакетам:

готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях;

стационарная помощь пациентам с COVID-19.

Первый пакет

Ляшко объяснил, что на первый пакет смогут законтрактоваться только те заведения, которые были определены ОГА. Речь идет об одном заведении на 200 тысяч населения соответствующей области.

Сейчас региональными департаментами здравоохранения уже поданы перечни таких учреждений. В этот перечень обязательно попадают все инфекционные больницы, а дальше заведения избираются по другим критериям, в том числе и с учетом географической доступности.

После чего, с медучреждениями, которые пройдут проверку на соответствие требованиям НСЗУ, будут заключены договоры. В программе медицинских гарантий на 2022 год для них предусмотрено почти 2,5 млрд гривен. Ежемесячно такое заведение будет получать оплату по глобальной ставке в размере 1 053 510 грн.

Условием получение этих средств является наличие постоянного остатка лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, необходимых для лечения инфекционных заболеваний, в частности COVID-19.

Второй пакет

Контрактование на второй пакет доступное всем заведениям, которые соответствуют требованиям определенным Национальной службой здоровья Украины.

На это направление в бюджете предусмотрено 16,9 млрд гривен. Оплата будет осуществляться, в частности, в зависимости от тяжести пролеченного случая. В расчете тарифа учтена заработная плата на необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для лечения пациентов с COVID-19