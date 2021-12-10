"Оранжевая" зона расширилась. В одной из "желтых" областей ухудшились COVID-показатели
В Украине в "оранжевую" зону перешла еще одна область. "Желтых" регионов стало меньше - 13.
"Желтая" зона
Эта зона является самой большой по состоянию на сегодня. Впрочем, она сократилась, теперь здесь Киев и 12 областей:
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая.
"Красная" зона
За сутки без изменений. В этой зоне 10 регионов:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
"Оранжевая" зона
Эта зона расширилась вдвое. Теперь в нее входят две области: