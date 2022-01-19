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"Оранжевых" регионов становится больше. Появилась область-кандидат на "красную" зону

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Киев, Среда 19 января 2022 09:07
"Оранжевых" регионов становится больше. Появилась область-кандидат на "красную" зону Фото: в Украине появилась область-кандидат на "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "оранжевой" зоне карантина находятся следующие области:

  • Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
  • Ровенская - критический показатель новых случаев,
  • Сумская - критический показатель новых случаев,
  • Черновицкая - критический показатель новых случаев,
  • Львовская - динамика госпитализаций.

Отметим, что сразу три показателя Минздрава относительно распространения COVID являются критическими в Ивано-Франковской области.

&quot;Оранжевых&quot; регионов становится больше. Появилась область-кандидат на &quot;красную&quot; зону

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