"Оранжевых" регионов становится больше. Появилась область-кандидат на "красную" зону
Фото: в Украине появилась область-кандидат на "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В "оранжевой" зоне карантина находятся следующие области:
- Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
- Ровенская - критический показатель новых случаев,
- Сумская - критический показатель новых случаев,
- Черновицкая - критический показатель новых случаев,
- Львовская - динамика госпитализаций.
Отметим, что сразу три показателя Минздрава относительно распространения COVID являются критическими в Ивано-Франковской области.