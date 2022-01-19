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"Помаранчевих" регіонів стає більше. З'явилась область-кандидат на "червону" зону

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Київ, Середа 19 січня 2022 09:07
"Помаранчевих" регіонів стає більше. З'явилась область-кандидат на "червону" зону Фото: в Україні з'явилась область-кандидат на "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Станом на сьогодні у "помаранчевій" зоні карантину перебувають п'ять областей. Особливо критична ситуація в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У "помаранчевій" зоні карантину перебувають такі області:

  • Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
  • Рівненська - критичний показник нових випадків,
  • Сумська - критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька - критичний показник нових випадків,
  • Львівська - динаміка госпіталізацій.

Зазанчимо, що одразу три показники МОЗ щодо поширення COVID є критичними в Івано-Франківській області.

&quot;Помаранчевих&quot; регіонів стає більше. З'явилась область-кандидат на &quot;червону&quot; зону

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