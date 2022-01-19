"Помаранчевих" регіонів стає більше. З'явилась область-кандидат на "червону" зону
Фото: в Україні з'явилась область-кандидат на "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на сьогодні у "помаранчевій" зоні карантину перебувають п'ять областей. Особливо критична ситуація в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У "помаранчевій" зоні карантину перебувають такі області:
- Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
- Рівненська - критичний показник нових випадків,
- Сумська - критичний показник нових випадків,
- Чернівецька - критичний показник нових випадків,
- Львівська - динаміка госпіталізацій.
Зазанчимо, що одразу три показники МОЗ щодо поширення COVID є критичними в Івано-Франківській області.